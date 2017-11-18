Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Пропала военная подлодка с экипажем из 44 человек
В Кремле оценили клип кадетов и депутата ГД на песню «Дядя Вова»
Умерла актриса Людмила Сухолинская-Местечкина
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
СМИ: Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
СМИ: Доллар потерял главную опору
Путин рассмешил всех шуткой про Александра I и его бабушку
«Сечин плюёт на суд, а Путин его покрывает»
СМИ: Моника Беллуччи показала обнаженное фото в молодости
Киев: Минск вонзил нож в спину Украине
Серена Уильямс и Алексис Оганян сыграли пышную свадьбу
Джанабаева в откровенном наряде пришла на премию в Москве (фото)
Боярский возмущенно высказался: «Для кого поет Бузова?»
«Жду момента менять подгузник»: Малахов стал папой
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
16Обрушение жилого дома в Ижевске
09:48 (мск), источник: Sputnik.by

Милиция просит помочь с розыском 15-летнего подростка

МИНСК, 18 ноя — Sputnik. Помочь с поиском безвестно исчезнувшего несовершеннолетнего Евгения Рысика просит Молодечненский РОВД.

Источник: Sputnik.by

15-летний подросток, зарегистрированный по адресу: г. Молодечно, 1-ый пер. Семинарийский, 13, учится в СШ № 1 г. Молодечно. 16 ноября он ушел их дома и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Его приметы: на вид 15 лет; рост около 170−175 см, худощавого телосложения, волос темно-русый, коротко стрижен, глаза голубые.

Был одет: джинсы черного цвета; майка с капюшоном салатового цвета, со втянутым шнурком в области воротника оранжевого цвета; на верх одета куртка матерчатая черного цвета, удлиненная типа «парка» на молнии с вертикальными карманами на груди; шапка вязаная черного цвета с ярко зелёными вставками в виде полос; ботинки черные на шнурках и на молнии с матерчатой окантовкой на голенище.

Любую информацию о местонахождении Евгения Рысика сотрудники милиции просят сообщать в Молодечненский РОВД по адресу: 222310, Минская область, г. Молодечно, ул. Галицкого, 23. Контактные телефоны: 8176−749683, 829−5464044.

Конфиденциальность гарантируется.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Юбилей любимого режиссера: редкие фото Эльдара Рязанова
Сборная Беларуси по греко-римской борьбе победила в турнире Караваева
Россия заблокировала расследование ООН о химатаках в Сирии
К поискам подлодки Аргентины присоединилось NASA
Песков сообщил о 60 звонках о бомбах на пути кортежа Путина
Госдеп одобрил продажу ракет Patriot в Польшу за $10,5 млрд
Украинские радикалы сорвали концерт Константина Райкина
США на войну в Афганистане затратили почти $680 млрд
На пляже в Евпатории нашли древнегреческую могилу
Спорт
«Спартак» сыграет с «Краснодаром» в матче чемпионата России Чемпионат в российской премьер-лиге возобновляется после двухнедельного перерыва, связанного с матчами национальных команд
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь