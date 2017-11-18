Милиция просит помочь с розыском 15-летнего подростка

Источник: Sputnik.by

15-летний подросток, зарегистрированный по адресу: г. Молодечно, 1-ый пер. Семинарийский, 13, учится в СШ № 1 г. Молодечно. 16 ноября он ушел их дома и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Его приметы: на вид 15 лет; рост около 170−175 см, худощавого телосложения, волос темно-русый, коротко стрижен, глаза голубые.

Был одет: джинсы черного цвета; майка с капюшоном салатового цвета, со втянутым шнурком в области воротника оранжевого цвета; на верх одета куртка матерчатая черного цвета, удлиненная типа «парка» на молнии с вертикальными карманами на груди; шапка вязаная черного цвета с ярко зелёными вставками в виде полос; ботинки черные на шнурках и на молнии с матерчатой окантовкой на голенище.

Любую информацию о местонахождении Евгения Рысика сотрудники милиции просят сообщать в Молодечненский РОВД по адресу: 222310, Минская область, г. Молодечно, ул. Галицкого, 23. Контактные телефоны: 8176−749683, 829−5464044.