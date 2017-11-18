В Ростове в результате столкновения Hyundai и маршрутки № 58 пострадало четыре человека
Сегодня, 18 ноября, в центре Ростова произошло ДТП с участием Hyundai Accent и маршрутки № 58, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщает
Сегодня, 18 ноября, в центре Ростова произошло ДТП с участием Hyundai Accent и маршрутки № 58, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщает
Авария произошла около 08:30 в районе дома 96 по проспекту Буденовскому. По предварительным данным, водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Accent, допустил наезд на стоящую маршрутку № 58. В салоне автобуса малой вместимости находилось 10 пассажиров. От удара микроавтобус наехал на несовершеннолетнего пешехода 2005 года рождения.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Hyundai Accent, пожилая женщина, которая была пассажиром микроавтобуса, и несовершеннолетний пешеход. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.