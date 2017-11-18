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10:09 (мск), источник: БЕЛТА

Два человека погибли на пожарах в Витебской и Минской областях

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли при пожарах в Витебской и Минской областях, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Источник: БЕЛТА

Один трагический случай произошел сегодня ночью в д. Смородино Лиозненского района. В результате пожара в жилом доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены. На месте происшествия был обнаружен труп хозяина дома 1964 года рождения. Причина пожара устанавливается.

Еще один пожар, унесший жизнь человека, произошел в дачном доме возле д. Новоселье Минского района. В огне погиб его хозяин. Причина возгорания также устанавливается.

В Борисове в результате пожара в бытовке по ул. Демина получил ожоги 1−2 степени (50% тела) мужчина, который госпитализирован. Причину пожара и в этом случае еще придется установить.

По данным МЧС, всего за минувшие сутки в Беларуси произошли 19 пожаров.

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