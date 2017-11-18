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11:19 (мск), источник: Новости Перми

На ул. Островского ВАЗ сбил подростка

ДТП случилось 17 ноября в 18:45. Водитель допустил наезд на девочку 2004 года рождения, переходившую проезжую часть в установленном месте на разрешающий сигнал светофора.

Происшествие случилось у дома 27 по улице Н. Островского, когда водитель ВАЗ- 211340 поворачивал налево. В результате аварии несовершеннолетняя получила травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.



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