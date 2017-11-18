На ул. Островского ВАЗ сбил подростка

Происшествие случилось у дома 27 по улице Н. Островского, когда водитель ВАЗ- 211340 поворачивал налево. В результате аварии несовершеннолетняя получила травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение.



По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.







