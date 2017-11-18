В ночной драке на окраине Омска мужчине сломали челюсть

Инцидент произошел ночью, 17 ноября, около 1:00, на улице Гашека. Как сообщили порталу Om1.ru в Росгвардии, дежурный передал информацию о конфликте между двумя мужчинами экипажу вневедомственной охраны.

На месте ЧП сотрудники Росгвардии опросили очевидцев драки и выяснили, что конфликт из словесной перепалки перерос в потасовку. Мужчина нанес своему оппоненту несколько ударов в область головы. По приметам росгвардейцы установили подозреваемого и нашли его в своей квартире. 22-летнего ранее судимого мужчину доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном.