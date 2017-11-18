В ГИБДД рассказали подробности потасовки между инспектором ДПС и пассажиром автобуса в Уфе

Оказалось, что 2 ноября 2017 года во время несения службы инспектором ДПС был остановлен автобус «ПАЗ». Проверяя документы у водителя автобуса, инспектор ДПС увидел и узнал среди пассажиров 20-летнего гражданина, который в августе текущего года скрылся от сотрудников при доставлении его в отдел полиции. Тогда уфимца задержали за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и без водительских прав. Сотрудник полиции предложил пассажиру пройти в патрульную автомашину, на что тот ответил отказом и попытался скрыться, после чего был задержан.