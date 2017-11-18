В ГИБДД рассказали подробности потасовки между инспектором ДПС и пассажиром автобуса в Уфе
На днях местные СМИ опубликовали видео, где запечатлен инцидент между инспектором ДПС и пассажиром автобуса.
На днях местные СМИ опубликовали видео, где запечатлен инцидент между инспектором ДПС и пассажиром автобуса.
«По данному факту нами проведена проверка», — сообщает в своем блоге начальник республиканской госавтоинспекции Динар Гильмутдинов.
Оказалось, что 2 ноября 2017 года во время несения службы инспектором ДПС был остановлен автобус «ПАЗ». Проверяя документы у водителя автобуса, инспектор ДПС увидел и узнал среди пассажиров 20-летнего гражданина, который в августе текущего года скрылся от сотрудников при доставлении его в отдел полиции. Тогда уфимца задержали за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и без водительских прав. Сотрудник полиции предложил пассажиру пройти в патрульную автомашину, на что тот ответил отказом и попытался скрыться, после чего был задержан.
Также при проверке по информационной базе данных было установлено, что данный гражданин числился в Федеральном розыске за кражу чужого имущества. Для дальнейшего разбирательства правонарушителя доставили в отдел полиции и решением мирового судьи Орджоникидзевского района городы Уфы ему назначили наказание в виде ареста сроком на 10 суток.