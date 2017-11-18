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10:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронежской области поймали водителя, который насмерть сбил 89-летнего пенсионера

Трагедия произошла в поселке Нижний Кисляй Бутурлиновского района.

В минувшую пятницу, 17 ноября, в поселке Нижний Кисляй произошло смертельное ДТП. Около 4 часов дня у дома № 12 по улице Мира 56-летний местный житель на «шестерке» сбил 89-летнего пешехода.

В результате ДТП пенсионер получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия.

— По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, Полицейские продолжают работу по установлению всех деталей произошедшего, — сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Воронежской области.

В настоящее время водитель задержан по статье 91 УПК РФ.

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