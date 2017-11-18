В Кинельском районе при маневровых работах с рельсов сошли четыре цистерны с бензином
По факту случившегося проводится проверка, которая находится на контроле у Куйбышевской транспортной прокуратуры.
По факту случившегося проводится проверка, которая находится на контроле у Куйбышевской транспортной прокуратуры.
В пятницу, 17 ноября, примерно в 16:45 в Кинельском районе у с. Николаевка на подъездных ж/д путях к одному из предприятий во время маневровых работ при движении по стрелочному переводу сошли с рельс четыре
Как пояснила помощник прокурора, при сходе цистерны не разгерметизированы, разлива топлива не произошло. Проводятся
По словам Юлии Маковой, сейчас по факту случившегося проводится проверка, которая находится на контроле у Куйбышевской транспортной прокуратуры.