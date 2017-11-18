В Воронежской области столкнулись два автомобиля: водители погибли

Автомобили ВАЗ-2114 и ВАЗ-2107 столкнулись в Хохольском районе. Водители обеих машин погибли, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в субботу, 18 ноября.

ДТП произошло в пятницу, 17 ноября, в 22:00 на 57-м км автодороги Воронеж — Луганск у села Яблочного. По предварительным данным, 46-летний водитель ВАЗ-2114, житель Воронежа, выехал на полосу встречного движения. После он столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107 под управлением 22-летнего жителя Острогожского района.