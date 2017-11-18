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17:54 (мск), источник: Комсомольская правда

Рыбак сбежал по тонкому льду от спасателей в Новосибирске

Беспечного мужчину сотрудники МАСС все же нашли и провели с ним беседу.

17 ноября около 11 утра сотрудники МАСС приняли вызов о том, что в районе платины ГЭС на оторвавшейся людине мужчина просит помощи. Когда спасатели прибыли на место все оказалось немного не так.

— После визуального осмотра акватории обского водохранилища в районе шлюзов было установлено, что рыбак просто рыбачит, и помощь никому не нужна, — сообщается в группе «Спасатели МАСС». — Было принято решение, соблюдая меры предосторожности, подойти к рыбаку с верёвкой, лестницей и спасательным жилетом, чтобы сопроводить его на берег.

Но, как только спасатели пошли по льду, мужчина, увидев их, убежал.

— Догнать его в спасательном снаряжении было не возможно и спасатели вернулись на берег. Рыбак ушёл в сторону острова Тайвань, — объяснили спасатели.

Беспечного рыбака сотрудники МАСС все же нашли и провели с ним беседу. Также с него взяли письменное заявление о том, что он больше не выйдет на лед до конца ледостава.

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