Склад газовых баллонов загорелся в Алматы

Источник: Sputniknews.kz

Пожар произошел на пересечении улиц Муканова и Богенбай батыра. Горела кровля частного жилого дома. Огонь потом перекинулся на соседний дом, в котором располагался склад фирмы, занимающейся оформлением праздников.

Сотрудники дорожной полиции вынесли более 20 баллонов с кислородом и гелием.

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС, первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через пять минут, в 10:24 часов.

В ходе тушения пожара из помещения ТОО «Шар дизайн» всего вынесены 37 пустых гелиевых баллонов и из частного жилого дома четыре газовых баллонов объемом по 27 литров.

Принятыми мерами пожарных-спасателей пожар локализован в 10.53 часов и ликвидирован в 11.14.