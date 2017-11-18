Склад газовых баллонов загорелся в Алматы
АСТАНА, 18 ноя — Sputnik. В Алматы произошел пожар в частном секторе, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.
АСТАНА, 18 ноя — Sputnik. В Алматы произошел пожар в частном секторе, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.
Пожар произошел на пересечении улиц Муканова и Богенбай батыра. Горела кровля частного жилого дома. Огонь потом перекинулся на соседний дом, в котором располагался склад фирмы, занимающейся оформлением праздников.
Сотрудники дорожной полиции вынесли более 20 баллонов с кислородом и гелием.
Как сообщили в
В ходе тушения пожара из помещения ТОО «Шар дизайн» всего вынесены 37 пустых гелиевых баллонов и из частного жилого дома четыре газовых баллонов объемом по 27 литров.
Принятыми мерами
Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. По предварительным данным, никто не пострадал.