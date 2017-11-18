Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Пропала военная подлодка с экипажем из 44 человек
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
48-летняя Лопез в «кукольном» платье пришла на вечеринку (фото)
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
СМИ: Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
СМИ: Доллар потерял главную опору
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
“Я - алкоголик”: Лолита Миляковская сделала заявление
«Любимая девочка!»: Овечкин обратился к Шубской
Постройневшая Юлия Снигирь восхитила поклонников (фото)
48-летняя Лопез в «кукольном» платье пришла на вечеринку (фото)
Боярский возмущенно высказался: «Для кого поет Бузова?»
«Жду момента менять подгузник»: Малахов стал папой
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
14События недели в фотографиях
13:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Истоком при столкновении автобуса и иномарки погибла 38-летняя женщина

В половине восьмого утра на улице Главной в Екатеринбурге произошла авария.

Источник: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Женщина, сидевшая за рулем иномарки «CHERY TIGGO», двигалась со стороны поселка Исток, но на скользкой дороге не справилась с управлением и врезалась в автобус «Нефаз» 45-го маршрута, ехавший по встречной полосе.

— 38-летняя женщина, сидевшая за рулем «CHERY TIGGO» от полученных травм скончалась на месте происшествия, — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. — Ее стаж управления транспортными средствами составляет 9 лет.

В момент аварии в автобусе находились пять пассажиров, никто из них не пострадал.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Были ли у Януковича золотой батон и унитаз?
Сергей Безруков впервые показал своих старших детей
США обвинили Россию в неуважении к жертвам химатак в Сирии
ЦСКА обыграл «СКА-Хабаровск» благодаря дублю Вернблума
Российский самолет А-100 совершил первый полет
Гендиректора «дочки» «Газпром нефти» поймали на взятке
На пляже в Евпатории нашли древнегреческую могилу
«Мугабе, уходи!»: зимбабвийцы гонят бессменного лидера
СМИ: математик Дмитрий Богатов может стать свидетелем
Спорт
Бобровский остался единственной звездой НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" одолел "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче НХЛ благодаря великолепному голу Артемия Панарина и 36 сейвам Сергея Бобровского
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь