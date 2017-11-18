Под Истоком при столкновении автобуса и иномарки погибла 38-летняя женщина
В половине восьмого утра на улице Главной в Екатеринбурге произошла авария.
В половине восьмого утра на улице Главной в Екатеринбурге произошла авария.
Женщина, сидевшая за рулем иномарки «CHERY TIGGO», двигалась со стороны поселка Исток, но на скользкой дороге не справилась с управлением и врезалась в автобус «Нефаз» 45-го маршрута, ехавший по встречной полосе.
— 38-летняя женщина, сидевшая за рулем «CHERY TIGGO» от полученных травм скончалась на месте происшествия, — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. — Ее стаж управления транспортными средствами составляет 9 лет.
В момент аварии в автобусе находились пять пассажиров, никто из них не пострадал.