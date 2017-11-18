Задержан один из объявленных в розыск после стрельбы в «Москва-Сити» автомобилей

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали автомобиль, объявленный в розыск после перестрелки в «Москва-Сити», в розыске остаются еще пять машин. Об этом сообщил ТАСС в субботу источник в правоохранительных органах.

«После перестрелки с шестью пострадавшими задержан автомобиль Toyota Land Cruiser. Для задержания этого и розыска еще пяти автомобилей в городе введен план «Перехват», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что после конфликта в «Москва-Сити» в розыск были объявлены автомобили Maybach, Land Cruiser, Lexus, два автомобиля Toyota Land Cruiser и LADA Priora.

Читайте также Источник подтвердил ранение двух сотрудников Росгвардии в «Москва-Сити»

Конфликт со стрельбой на территории «Москва-Сити» возник в пятницу вечером после того, как охрана сделала посетителям замечание из-за неправильной парковки. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что нападавшие стреляли по охранникам из травматического оружия. В результате потасовки шесть охранников получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.