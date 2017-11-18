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11:29 (мск), источник: ТАСС

Задержан один из объявленных в розыск после стрельбы в «Москва-Сити» автомобилей

По словам источника ТАСС, в настоящее время в розыске остаются еще пять автомобилей.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали автомобиль, объявленный в розыск после перестрелки в «Москва-Сити», в розыске остаются еще пять машин. Об этом сообщил ТАСС в субботу источник в правоохранительных органах.

«После перестрелки с шестью пострадавшими задержан автомобиль Toyota Land Cruiser. Для задержания этого и розыска еще пяти автомобилей в городе введен план «Перехват», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что после конфликта в «Москва-Сити» в розыск были объявлены автомобили Maybach, Land Cruiser, Lexus, два автомобиля Toyota Land Cruiser и LADA Priora.
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Конфликт со стрельбой на территории «Москва-Сити» возник в пятницу вечером после того, как охрана сделала посетителям замечание из-за неправильной парковки. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что нападавшие стреляли по охранникам из травматического оружия. В результате потасовки шесть охранников получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.

По данным ФГУП «Охрана» Росгвардии, при перестрелке были ранены два его сотрудника, угрозы для их жизни нет. Ранены также сотрудники частного охранного предприятия. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» УК РФ.

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