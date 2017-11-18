Задержан один из объявленных в розыск после стрельбы в «Москва-Сити» автомобилей
По словам источника ТАСС, в настоящее время в розыске остаются еще пять автомобилей.
По словам источника ТАСС, в настоящее время в розыске остаются еще пять автомобилей.
МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали автомобиль, объявленный в розыск после перестрелки в «Москва-Сити», в розыске остаются еще пять машин. Об этом сообщил ТАСС в субботу источник в правоохранительных органах.
«После перестрелки с шестью пострадавшими задержан автомобиль Toyota Land Cruiser. Для задержания этого и розыска еще пяти автомобилей в городе введен план «Перехват», — сказал собеседник агентства.
Конфликт со стрельбой на территории «Москва-Сити» возник в пятницу вечером после того, как охрана сделала посетителям замечание
По данным ФГУП «Охрана» Росгвардии, при перестрелке были ранены два его сотрудника, угрозы для их жизни нет. Ранены также сотрудники частного охранного предприятия. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» УК РФ.