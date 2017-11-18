В общежитии ЮФУ взорвалось зарядное устройство

Причина ЧП — короткое замыкание электропроводки. Об этом «РГ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

— Инцидент случился в общежития № 9а Южного федерального университета, которое расположено в Советском районе города, — На место происшествия выехали пожарные и полицейские. Были предприняты меры по наведению порядка, — уточнили в ведомстве./p>.

ЧП бурно обсуждали в соцсетях. По словам очевидцев, хлопок был такой силы, что из окон шестого этажа вылетели стекла. Эту информацию в пресс-службе регионального ГУ МВД не подтвердили.