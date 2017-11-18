Следователи закрыли аквапарк «Питерленд» по делу четырехлетней давности
В марте 2013 года в аквапарке захлебнулся трехлетний ребенок из Йемена.
В марте 2013 года в аквапарке захлебнулся трехлетний ребенок из Йемена.
В Приморском районе Петербурга вновь не работает аквапарк «Питерленд». Вечером 17 ноября в социальных сетях появились сообщения от очевидцев, которые писали, что посетителей аквапарка эвакуируют. Людей попросили покинуть заведение.
Оказалось, что туда пришли следователи. Очевидно, их визит связан с делом четырёхлетней давности.
В марте 2013 года в аквапарке захлебнулся трехлетний ребенок из Йемена, мальчик впал в кому. Тогда двоих спасателей аквапарка обвинили в оказании услуг несоответствующего качества. В марте 2017 года из Верховного суда после оправдательного приговора дело снова направили в Следственный комитет Приморского района.