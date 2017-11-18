В горах Крыма нашли двух заблудившихся туристов
Крымские спасатели провели две
Крымские спасатели провели две
Накануне днем оперативному дежурному «Крым-СПАСа» поступила информация о потерявшемся в районе Старого Крыма 56-летнем мужчине. На поиски немедленно выехали спасатели и сотрудники полиции.
«На протяжении всего периода поиска с пострадавшим частично поддерживалась телефонная связь. К счастью, все завершилось благополучно. В результате спасательной операции житель поселка Владиславовка был обнаружен, в медицинской помощи не нуждался», — рассказали в МЧС.
Спасатели эвакуировали туриста из
«Спасатели, установив с группой телефонную связь, выяснили, что они находятся в 3 км от Кургана Славы, возле памятника Воинской Славы на кромке леса. Туристы в течение двух часов самостоятельно пытались найти спутника, но поиски результатов не дали», — рассказали в ведомстве.
На помощь немедленно выехали симферопольские спасатели. Поисковая операция осложнялась густым туманом, темным времени суток и отсутствием у заблудившегося связи и фонарика. Тем не менее спасатели оперативно нашли потерявшегося мужчину в районе горы