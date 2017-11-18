Неизвестные обнесли банкомат на Звездной на миллион рублей
Теперь их разыскивает полиция.
Теперь их разыскивает полиция.
В Северной столице разыскивают подозреваемых в дерзком ограблении. Они вскрыли банкомат в одном из торговых центров Московского района, расположенном на улице Звездная и похитили из него 1 миллион 200 тысяч рублей. А затем, незамеченные, скрылись с места происшествия.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводятся
Ранее сообщалось о дерзком налете на ломбард в Калининском районе. Он также в одночасье обеднел сразу на миллион рублей, после того как туда ворвались двое вооруженных мужчин. Пока один из преступников угрожал сотрудникам пистолетом, второй ловкими и точными движениями разбивал витрины и доставал оттуда планшеты с
Злоумышленники прихватили с собой 12 планшетов с ювелирными изделиями.