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12:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Неизвестные обнесли банкомат на Звездной на миллион рублей

Теперь их разыскивает полиция.

Источник: Комсомольская правда

В Северной столице разыскивают подозреваемых в дерзком ограблении. Они вскрыли банкомат в одном из торговых центров Московского района, расположенном на улице Звездная и похитили из него 1 миллион 200 тысяч рублей. А затем, незамеченные, скрылись с места происшествия.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников.

Ранее сообщалось о дерзком налете на ломбард в Калининском районе. Он также в одночасье обеднел сразу на миллион рублей, после того как туда ворвались двое вооруженных мужчин. Пока один из преступников угрожал сотрудникам пистолетом, второй ловкими и точными движениями разбивал витрины и доставал оттуда планшеты с золотом-бриллиантами.

Злоумышленники прихватили с собой 12 планшетов с ювелирными изделиями.

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