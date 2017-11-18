Ночью пьяный волгоградец за рулем сбил двух пешеходов и сбежал

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Это случилось ночью на трассе, ведущей в хутор Усть-Бузулукский, расположенный в Алексеевском районе Волгоградской области. Примерно в 03.50 неизвестный сбил на этой дороге двоих мужчин 25 и 57 лет. Удар был такой силы, что пешеходы разлетелись по дороге. Но водитель-виновник даже не притормозил, а наоборот — нажал на педаль газа и сбежал.

С переломами и черепно-мозговыми травмами пострадавших мужчин увезли в больницу. А полиция по «горячим следам» отправилась на розыски преступника. В кратчайшие сроки правоохранителям удалось установить личность водителя — им оказался 34-летний житель соседнего хутора.

Полиция наведалась к нему домой и действительно обнаружила в гараже ВАЗ-2109 с повреждениями, характерными для ДТП. Медосвидетельствование уже показало, что мужчина за рулем был пьяным.