Ночью пьяный волгоградец за рулем сбил двух пешеходов и сбежал
Полиция нашла уже и виновника ДТП и его поврежденную машину.
Полиция нашла уже и виновника ДТП и его поврежденную машину.
Это случилось ночью на трассе, ведущей в хутор
С переломами и
Полиция наведалась к нему домой и действительно обнаружила в гараже ВАЗ-2109 с повреждениями, характерными для ДТП. Медосвидетельствование уже показало, что мужчина за рулем был пьяным.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по результатам примут решение о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 264 УК РФ. И грозит виновнику тогда до 4 лет колонии, уточняют в ГУ МВД по региону.