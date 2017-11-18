Четыре торговых центра эвакуированы в Нижнем Новгороде днём 18 ноября

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации МЧС, эвакуация посетителей и сотрудников производится в торговых центрах «Фантастика», «Индиго», «Куб» и «Республика». Сообщения поступали в ведомство в промежутке с 11:20 до 11:30.

«Сейчас на место выехали дежурные бригады МЧС, всё в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе. Информация о причинах в настоящее время уточняется в ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Напомним, что 2 ноября в Нижегородской области было эвакуировано почти 200 объектов из-за ложных сообщений о минировании. Сначала это были школы, затем из-за аналогичных сообщений полностью оцепили Нижегородский кремль. Позже сообщения стали поступать в вузы, торговые центры и другие заведения как в Нижнем Новгороде, так и в Нижегородской области. Было задержано движение пяти поездов.