Четыре торговых центра эвакуированы в Нижнем Новгороде днём 18 ноября
Четыре торговых центра эвакуированы в Нижнем Новгороде днём 18 ноября 2017 года. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в
Четыре торговых центра эвакуированы в Нижнем Новгороде днём 18 ноября 2017 года. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в
Согласно информации МЧС, эвакуация посетителей и сотрудников производится в торговых центрах «Фантастика», «Индиго», «Куб» и «Республика». Сообщения поступали в ведомство в промежутке с 11:20 до 11:30.
«Сейчас на место выехали дежурные бригады МЧС, всё в штатном режиме», — сообщили в
Напомним, что 2 ноября в Нижегородской области было эвакуировано почти 200 объектов
7 ноября