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13:00 (мск), источник: РБК

Гендиректора «дочки» «Газпромнефти» поймали на взятке в 1 млн руб

СК сообщил о возбуждении уголовного дела по подозрению в коррупции против руководителя одной из дочерних компаний «Газпромнефти». Ее представитель подвердил РБК, что речь идет о гендиректоре «Ноябрьскнефтегаза».

Источник: Reuters

Следственное управление СК по Ямало-Ненецкому автономному округу возбудило уголовное дело в отношении руководителя дочернего предприятия АО «Газпромнефть», депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, которого подозревают в получении взятки в 1 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитете. В сообщении фамилия фигуранта уголовного дела не называется.

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В «Газпромнефти» РБК рассказали, что задержан генеральный директор компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Павел Крюков. «Мы будем содействовать правоохранительных органам в проведении любых следственных мероприятий», — сказал РБК представитель «Газпромнефти».

«Следствием на данный момент установлено, что 17 ноября 2017 года в городе Ноябрьск генеральный директор дочернего предприятия АО “Газпромнефть”, являющийся депутатом Законодательного Собрания ЯНАО, получил от лица, действующего в интересах коммерческих организаций, через посредника в качестве коммерческого подкупа деньги в сумме более 1 миллиона рублей за совершение в интересах коммерческих организаций действий, входящих в его служебные полномочия», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Против него возбуждено уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег за совершение действий (бездействие) в интересах дающего, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица лица).

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