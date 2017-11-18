Гендиректора «дочки» «Газпромнефти» поймали на взятке в 1 млн руб

Источник: Reuters

Следственное управление СК по Ямало-Ненецкому автономному округу возбудило уголовное дело в отношении руководителя дочернего предприятия АО «Газпромнефть», депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, которого подозревают в получении взятки в 1 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитете. В сообщении фамилия фигуранта уголовного дела не называется.

В «Газпромнефти» РБК рассказали, что задержан генеральный директор компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Павел Крюков. «Мы будем содействовать правоохранительных органам в проведении любых следственных мероприятий», — сказал РБК представитель «Газпромнефти».

«Следствием на данный момент установлено, что 17 ноября 2017 года в городе Ноябрьск генеральный директор дочернего предприятия АО “Газпромнефть”, являющийся депутатом Законодательного Собрания ЯНАО, получил от лица, действующего в интересах коммерческих организаций, через посредника в качестве коммерческого подкупа деньги в сумме более 1 миллиона рублей за совершение в интересах коммерческих организаций действий, входящих в его служебные полномочия», — говорится в сообщении Следственного комитета.