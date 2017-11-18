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16:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Погоня в Иркутске: полицейским пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить пьяного угонщика

Нарушитель пытался таранить патрульный автомобиль.

Источник: Комсомольская правда

Ночью с 17 на 18 ноября в поселке Плишкино Иркутского района мужчина угнал грузовик «Хино-Рейнджер» и поехал в областной центр. На улице Баррикад дорожные полицейские стали догонять машину, которая мчалась на полной скорости, а затем потребовали нарушителя затормозить. Однако водитель не хотел сдаваться — он пытался таранить автомобиль ДПС чужим грузовиком.

— Нарушитель несколько раз создавал на дороге аварийные ситуации с угрозой жизни и здоровью людей, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. — К преследованию подключились другие экипажи ДПС, в том числе из Ангарска. Полицейские сначала стреляли в воздух для предупреждения, а потом повредили два колеса грузовика. После этого машину удалось остановить.

Оказалось, что за рулем был пьяный 30-летний иркутянин. Мужчину привлекли к административной ответственности и отправили в спецприемник.

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