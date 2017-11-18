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14:42 (мск), источник: Om1.ru

В Омске задержали серийного карманника

Мужчина вытаскивал деньги у своих попутчиков в маршрутке.

Источник: Reuters

Омская полиция возбудила сразу несколько уголовных дел в отношении 42-летнего мужчины, который воровал деньги у своих попутчиков. Сообщения о карманных кражах в салоне маршрутных такси поступали в полицию последние несколько недель.

Полицейские установили подозреваемого — ранее неоднократно судимого мужчину. Камеры видеонаблюдения показали, что он пытался снять деньги с похищенной банковской карты. Кроме того, один из потерпевших подробно описал внешность карманника.

Полицейские сейчас устанавливают причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям. За кражи он может лишиться свободы на срок до пяти лет.

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