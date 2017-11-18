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13:09 (мск), источник: РИА Новости

В Москве задержали двух предполагаемых участников стрельбы у «Москва-сити»

Двух предполагаемых участников драки со стрельбой в комплексе «Москва-сити» задержали в столице, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Драка со стрельбой произошла поздно вечером в пятницу на территории «Москва-сити» после перепалки в ресторане Crystal Ballroom в башне «Око».

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«У дома 48 по Кутузовскому проспекту был остановлен автомобиль Toyota, в салоне которого находились двое мужчин. По предварительным данным, один из них участвовал в конфликте, произошедшем накануне вечером в центре города», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, полицейские остановили автомобиль ВАЗ на проспекте Маршала Жукова, 27-летний водитель которого также, по предварительным данным, причастен ко вчерашнему инциденту.

В полиции добавили, что ведут дальнейший розыск подозреваемых.

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