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13:31 (мск), источник: РИА Новости

Задержаны подозреваемые в покушении на убийство охранников в «Москва-сити»

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Следователи задержали четверых подозреваемых в покушении на убийство охранников в центре Москвы, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.

Источник: РИА Новости

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны 4 мужчин по подозрению в совершении указанного преступления, один из которых госпитализирован. В ближайшее время мужчины будут доставлены в отдел для проверки их на причастность к перестрелке в Москва-Сити. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вечером 17 ноября на территории комплекса «Москва-Сити» между посетителям центра и сотрудниками частного охранного предприятия и произошел конфликт.

В результате потасовки шесть охранников получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.

Нападавшие скрылись с места преступления. Пострадавшие незамедлительно доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь.

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