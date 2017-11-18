Задержаны подозреваемые в покушении на убийство охранников в «Москва-сити»

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны 4 мужчин по подозрению в совершении указанного преступления, один из которых госпитализирован. В ближайшее время мужчины будут доставлены в отдел для проверки их на причастность к перестрелке в Москва-Сити. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что вечером 17 ноября на территории комплекса «Москва-Сити» между посетителям центра и сотрудниками частного охранного предприятия и произошел конфликт.
В результате потасовки шесть охранников получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.
Нападавшие скрылись с места преступления. Пострадавшие незамедлительно доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь.