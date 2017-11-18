Следственный комитет нашёл грубые нарушения в аквапарке «Питерлэнд»

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает 18 ноября пресс-служба ГСУ СК по Петербургу. Следователи, пожарные и сотрудники Роспотребнадзора установили, что ООО «Аквапарк «Питерлэнд», ООО «Батутный парк «Питерлэнд» и ООО «Высотный город» не соблюдали требования законодательства в сфере пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также допустили нарушения прав потребителей, «что указывает на небезопасность оказываемых в ТРЦ «Питерлэнд» услуг».

Все дела и материалы, находящиеся на расследовании, касаются последних четырёх лет. По информации «Фонтанки», первое в этом списке — дело йеменского мальчика в коме. Ребёнок в марте 2013 года чуть не захлебнулся в «Питерлэнде». Другое дело касается травмирования 13-летнего мальчика на батуте.