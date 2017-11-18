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13:50 (мск), источник: Интерфакс

На севере Москвы загорелись складские помещения

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU — Складское здание горит в северной части Москвы, объявлен повышенный уровень сложности пожара, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник в субботу.

«По адресу улица Милашенкова 4Б происходит возгорание в складском двухэтажном помещении, со второго этажа идет густой черный дым», — сказал он.

Как добавил собеседник агентства, площадь и причины возгорания устанавливаются.

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