На севере Москвы загорелись складские помещения
Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU — Складское здание горит в северной части Москвы, объявлен повышенный уровень сложности пожара, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник в субботу.
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Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU — Складское здание горит в северной части Москвы, объявлен повышенный уровень сложности пожара, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник в субботу.
«По адресу улица Милашенкова 4Б происходит возгорание в складском двухэтажном помещении, со второго этажа идет густой черный дым», — сказал он.
Как добавил собеседник агентства, площадь и причины возгорания устанавливаются.