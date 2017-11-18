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14:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В Геленджике пропала 15-летняя школьница

Девочку ищут уже несколько дней.

Источник: ОМВД России по Геленджику

Правоохранительные органы Геленджика разыскивают 15-летнюю Маргариту К. — ученицу местной школы № 5. Девушка несколько дней назад вышла из дома и до сих пор так и не вернулась. Ее родственники обзвонили всех ее подруг, прочесали места, где она могла бы быть, но все безрезультатно. Потому и обратились в отделение полиции по месту жительства.

— На вид пропавшей школьнице 16−17 лет, ее рост — 168 сантиметров. Глаза карие, черные волосы до плеч. Была одета в черную куртку с цветами, темно-синий шарф, черные джинсы и черные ботинки, — сообщили в полиции «Комсомольской правде"-Кубань». — Если кто что-либо знает о местонахождении этой девочки, пусть сразу же звонит по номеру «02» или обращается в ближайший отдел полиции.

Сама Маргарита родилась 15 февраля 2002 года.

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