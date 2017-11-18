В Геленджике пропала 15-летняя школьница
Девочку ищут уже несколько дней.
Девочку ищут уже несколько дней.
Правоохранительные органы Геленджика разыскивают 15-летнюю Маргариту К. — ученицу местной школы № 5. Девушка несколько дней назад вышла из дома и до сих пор так и не вернулась. Ее родственники обзвонили всех ее подруг, прочесали места, где она могла бы быть, но все безрезультатно. Потому и обратились в отделение полиции по месту жительства.
— На вид пропавшей школьнице 16−17 лет, ее рост — 168 сантиметров. Глаза карие, черные волосы до плеч. Была одета в черную куртку с цветами,
Сама Маргарита родилась 15 февраля 2002 года.