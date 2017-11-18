В Калининграде сбили 13-летнего школьника, водитель скрылся и объявлен в розыск
ДТП случилось на улице Горького.
ДТП случилось на улице Горького.
В минувшую пятницу, 17 ноября, в Калининграде вечером случилось ДТП, в котором пострадал ребенок. На часах было 17:10, когда неустановленный пока автомобиль под управлением неустановленного водителя при повороте с улицы Сибирякова на улицу Горького сбил юного пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
Госавтоинспекция Калининградской области сообщает, что в результате наезда 13-летний пешеход получил телесные повреждения.
Водитель и автомобиль объявлены в розыск.
Гражданам, располагающим информацией об их местонахождении, просьба сообщить об этом в ГИБДД по телефонам: 8 (4012) 552−511, 552−512.