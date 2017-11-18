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15:06 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининграде сбили 13-летнего школьника, водитель скрылся и объявлен в розыск

ДТП случилось на улице Горького.

В минувшую пятницу, 17 ноября, в Калининграде вечером случилось ДТП, в котором пострадал ребенок. На часах было 17:10, когда неустановленный пока автомобиль под управлением неустановленного водителя при повороте с улицы Сибирякова на улицу Горького сбил юного пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Госавтоинспекция Калининградской области сообщает, что в результате наезда 13-летний пешеход получил телесные повреждения.

Водитель и автомобиль объявлены в розыск.

Гражданам, располагающим информацией об их местонахождении, просьба сообщить об этом в ГИБДД по телефонам: 8 (4012) 552−511, 552−512.

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