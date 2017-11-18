В Самаре «заминировали» несколько школ

Источник: РИА "Новости"

Утром 18 ноября в социальных сетях снова появились сообщения о том, что в городе ищут бомбы. Если точнее, то речь идет о самарских школах. Стражам порядка поступила информация о минировании как минимум трех школ — № 48, 148 и 92, пишут очевидцы.

— На местах происшествий работали следственно-оперативные группы и специальные службы. Опасных предметов не обнаружено. О количестве эвакуированных точных сведений нет, — сообщили корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Также стражи порядка не назвали точное количество «заминированных» школ. Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.