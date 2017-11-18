В Самаре «заминировали» несколько школ
На местах происшествия работали оперативные службы.
На местах происшествия работали оперативные службы.
Утром 18 ноября в социальных сетях снова появились сообщения о том, что в городе ищут бомбы. Если точнее, то речь идет о самарских школах. Стражам порядка поступила информация о минировании как минимум трех школ — № 48, 148 и 92, пишут очевидцы.
— На местах происшествий работали
Также стражи порядка не назвали точное количество «заминированных» школ. Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним, этой осенью торговые центры и школы Самарской области «минировали» 50 раз, каждый выезд специалисты силовых служб оценивают в 18−20 тысяч рублей.