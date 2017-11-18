В Прикамье фура протаранила легковушку: погибли два человека и ранен ребенок

Источник: ГИБДД по Пермскому краю

Серьезная дорожная авария произошла на трассе Кукуштан-Чайковский в Еловском районе Пермского края днем в пятницу, 17 ноября. В 11:45 со стороны поселка Кукуштан в сторону города Чайковский, двигался грузовой автомобиль IVЕСО с полуприцепом. 56-летний водитель фуры на 187 километре выехал на полосу, предназначенную для встречного движения.

В этот момент по встречной полосе ехал отечественный автомобиль ВАЗ-21140. В нем находилось четыре человека: 28-летний водитель, 49-летняя женщина — пассажир, 12-летний ребенок и 24-летний пассажир. Столкновения избежать не удалось.

В результате аварии водитель отечественной легковушки и его 49-летняя пассажирка погибли на месте. 12-летний ребенок получил различные травмы, на автомобиле «скорой помощи» его доставили в ближайшую больницу. Еще один пассажир также получил незначительные травмы, ему назначено амбулаторное лечение.