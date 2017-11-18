В Прикамье фура протаранила легковушку: погибли два человека и ранен ребенок
Водитель большегруза выехал на встречную полосу.
Водитель большегруза выехал на встречную полосу.
Серьезная дорожная авария произошла на трассе
В этот момент по встречной полосе ехал отечественный автомобиль ВАЗ-21140. В нем находилось четыре человека: 28-летний водитель, 49-летняя женщина — пассажир, 12-летний ребенок и 24-летний пассажир. Столкновения избежать не удалось.
В результате аварии водитель отечественной легковушки и его 49-летняя пассажирка погибли на месте. 12-летний ребенок получил различные травмы, на автомобиле «скорой помощи» его доставили в ближайшую больницу. Еще один пассажир также получил незначительные травмы, ему назначено амбулаторное лечение.
— По факту этого ДТП проводится проверка, — сообщили в краевом управлении ГИБДД.