В Омске на ходу загорелась пассажирская маршрутка

ЧП произошло сегодня утром, 18 ноября. Как сообщают очевидцы в соцсетях, на остановке ДК имени Малунцева загорелась пассажирская маршрутка. Водитель срочно высадил пассажиров и, несмотря на задымленность, отогнал машину, на безопасное расстояние от остановки.

На фото видно, что весь салон маршрутки оказался в дыму. К счастью, никто не пострадал. Интересно, что некоторые пассажиры потребовали от водителя вернуть им деньги за проезд в то время, как он пытался справиться с пламенем.