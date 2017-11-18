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15:23 (мск), источник: Om1.ru

В Омске на ходу загорелась пассажирская маршрутка

Никто из пассажиров не пострадал, благодаря правильным действиям водителя.

ЧП произошло сегодня утром, 18 ноября. Как сообщают очевидцы в соцсетях, на остановке ДК имени Малунцева загорелась пассажирская маршрутка. Водитель срочно высадил пассажиров и, несмотря на задымленность, отогнал машину, на безопасное расстояние от остановки.

Во время загрузки произошла ошибка.

На фото видно, что весь салон маршрутки оказался в дыму. К счастью, никто не пострадал. Интересно, что некоторые пассажиры потребовали от водителя вернуть им деньги за проезд в то время, как он пытался справиться с пламенем.

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