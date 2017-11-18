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16:09 (мск), источник: Интерфакс

СБУ задержала разыскиваемого за причастность к убийству Пола Хлебникова россиянина

Главный редактор российского издания журнала Forbes был застрелен в Москве в 2004 году.

Источник: AP 2017

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU — Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве гражданина России, которого разыскивал Интерпол за причастность к убийству главного редактора русского издания Forbes Пола Хлебникова.

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«В Киеве правоохранители задержали уроженца Чечни, объявленного в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений. По информации Интерпола, иностранец участвовал в совершении ряда заказных убийств, в частности, главного редактора русского издания Forbes — гражданина США Пола Хлебникова и заместителя председателя — руководителя аппарата правительства Чеченской республики в 2001—2003 годах», — сообщил в субботу пресс-центр СБУ.

По оперативной информации СБУ, после бегства из России этот человек вошел в состав организованной преступной группировки, которая занималась вымогательством денег у частных предпринимателей на Украине.

Кроме того, сотрудники СБУ в Полтавской области задержали еще одного гражданина РФ, объявленного в международный розыск. «Ранее судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений в составе организованной группы в странах ЕС, уроженец города Грозный длительное время скрывался от следствия. По информации Интерпола стало известно, что в 2013 году подсудимый россиянин с помощью своего сообщника совершил побег из помещения зала суда города Сандвик в Норвегии», — сказали в пресс-центре.

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Сейчас решается вопрос об избрании двум задержанным меры пресечения и проведения проверки последующей их экстрадиции.

Главный редактор российского издания журнала Forbes 41-летний Пол Хлебников был застрелен в Москве 9 июля 2004 года.

По делу об его убийстве проходили двое уроженцев Чечни — Муса Вахаев и Казбек Дукузов, а также московский нотариус Фаиль Садретдинов. В мае 2006 года присяжные полностью оправдали подсудимых, и они были отпущены из-под стражи. Генпрокуратура обжаловала это решение, и в ноябре 2006 года Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор.

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