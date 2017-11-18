Крупнейшее воздушное судно в мире потерпело крушение в Великобритании

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Самое большое в мире воздушное судно Airlander 10 упало и разбилось в Великобритании, пишет Daily Mail.

Летательный аппарат, представляющий собой гибрид самолета и дирижабля, оторвался от причальной мачты и рухнул на поле в графстве Бедфордшир. По сообщениям очевидцев, судно зацепилось за деревья, ветви которых повредили его оболочку, что привело к утечке гелия. Двадцатитонная кабина Airlander 10 оказалась полностью разрушена.

При этом в пятницу компания Hybrid Air Vehicles, ведущая разработку Airlander 10, провела успешные летные испытания. Затраты на создание летательного аппарата достигли ста миллионов фунтов стерлингов, уточняет Daily Mail.

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Airlander 10 изначально создавался для вооруженных сил США, однако проект свернули из-за недостатка финансирования.

Воздушное судно длиной 92 метра способно подниматься на высоту около 4,9 километра и развивать скорость до 148 километров в час. Благодаря гелию Airlander 10 мог находиться в воздухе до двух недель.