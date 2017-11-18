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16:51 (мск), источник: РИА Новости

Стрельба у «Москвы-Сити»: 6 охранников ранены, 4 подозреваемых задержаны

Четверо подозреваемых в покушении на убийство охранников в перестрелке возле «Москвы-Сити» задержаны в Москве, сообщила в субботу старший помощник по взаимодействию со СМИ руководителя главного следственного управления СК по столице Юлия Иванова.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Ранее сообщалось, что вечером 17 ноября на территории комплекса «Москва-Сити» между посетителям центра и сотрудниками частного охранного предприятия и произошел конфликт.

В результате потасовки шесть охранников получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Нападавшие скрылись с места преступления, пострадавшие были доставлены в больницу.

Причины и хронология

Информация о стрельбе на территории комплекса «Москва-Сити» поступила в полицию поздно вечером в пятницу. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, конфликт начался в результате перепалки в ресторане Crystal Ballroom в башне «Око».

Что «не поделили» гости ресторана, пока неизвестно. Официально в полиции сообщили, что конфликт произошел на бытовой почве из-за парковки автотранспорта.

Как сообщил источник, стрелявшие использовали травматическое оружие. По словам собеседника агентства, после стрельбы злоумышленники скрылись на Maybach. Полиция объявила автомобиль в розыск, а позднее занялась поиском еще двух — Toyota и Lexus, так как предполагалось, что на них могут скрываться участники инцидента.

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Первоначально столичная полиция сообщала о шестерых пострадавших, четыре из которых должны были отправиться на госпитализацию, а двоим предполагалось оказать медпомощь на месте. Однако позднее все шестеро пострадавших были доставлены в больницу.

Сотрудники предприятия Росгвардии

В результате перестрелки пострадали два сотрудника ФГУП «Охрана» Росгвардии. Как сообщил РИА Новости официальный представитель предприятия Валерий Грибакин, сотрудники действовали по инструкции и приняли все меры для пресечения нарушений. Один из сотрудников компании дал показания следователям.

Покушение и задержание

После перестрелки было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова.

Днем в субботу в пресс-службе столичного главка МВД сообщили о задержании двух предполагаемых участников драки со стрельбой. Эта цифра затем увеличилась до четырех: как сообщила Юлия Иванова, по подозрению в покушении на убийство охранников были задержаны четверо мужчин, один из которых был госпитализирован.

«Расследование уголовного дела продолжается», — добавила она.

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