Под Гатчиной задержали водителя, устроившего ДТП с машиной ДПС

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В Ленинградской области после шести часов поисков задержали водителя, который подозревается в том, что устроил столкновение с автомобилем сотрудников ДПС утром в субботу 18 ноября.

Выяснилось, что им оказался 35-летний гражданин Белоруссии, который приехал в 47 регион на заработки.

По предварительной информации в момент аварии он был сильно подшофе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на 61-м километре автодороги «Санкт-Петербург — Псков» в Гатчинском районе, водитель на неустановленной машине, при совершении поворота, не предоставил преимущество в движении патрульному автомобилю дорожной полиции и совершил с ним столкновение, после чего скрылся.