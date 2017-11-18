В Глубоком из-за курицы чуть не сгорел памятник XIX века

В доме четыре квартиры. Вечером хозяйка одной из квартир поставила в духовку курицу. На следующий день к женщине должны были прийти гости, и она решила заранее приготовить еду. Пока курица готовилась, женщина села смотреть телевизор и уснула. Ее не разбудил даже запах дыма и гари, когда на кухне начался пожар.
Спасли незадачливую хозяйку сотрудники милиции.
— В половине третьего ночи группа задержания взвода милиции Глубокского отдела Департамента охраны МВД РБ прибыла для осмотра торгового центра. Прапорщик Мишута почувствовал запах гари. Сотрудники увидели, что горит дом. Они вызвали спасателей, разбудили хозяйку горящей квартиры и вывели ее из дома, а потом помогли потушить пожар, — рассказали в