В Глубоком из-за курицы чуть не сгорел памятник XIX века

В доме четыре квартиры. Вечером хозяйка одной из квартир поставила в духовку курицу. На следующий день к женщине должны были прийти гости, и она решила заранее приготовить еду. Пока курица готовилась, женщина села смотреть телевизор и уснула. Ее не разбудил даже запах дыма и гари, когда на кухне начался пожар.