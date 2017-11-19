Перестрелка в «Москва-Сити» произошла на банкете с участием звезд эстрады

Источник: РИА "Новости"

Юбилей в кругу друзей

В пятницу, 17 ноября, на территории комплекса «Москва-Сити» между посетителями и сотрудниками частного охранного предприятия и вольнонаемными работниками вневедомственной охраны произошел конфликт.

В результате шесть охранников получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Нападавшие скрылись с места преступления.

Стрельба началась из-за черного Mercedes, который припарковали на входе в подъезд башни, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве. Детали следствия также подтвердил собеседник, знакомый с материалами расследования. Пресс-служба Следственного комитета России ранее сообщала, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

В пятницу вечером в ресторане Crystall Ball Room, который расположен на 4 этаже башни «Око» Москва-сити, отмечали 50-летие предпринимателя из Измайлово Дмитрия Павлова, известного правоохранительным органам под кличкой «Павлик», рассказал источник, знакомый с материалами расследования.

«В программе вечера, которая есть в материалах уголовного дела, мероприятие называется «Юбилей в кругу друзей». Ведущим вечерней программы был заявлен Валдис Пельш. Из музыкальных исполнителей, указанных в программе, — Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Любовь Успенская, а также артисты «Cirque du Soleil», — рассказал источник. В программе отмечено, что сбор гостей был запланирован на 19 часов, а начало мероприятия — на 20 часов, отметил он.

В показаниях сотрудников ресторана говорится, что в зале присутствовало около 250 гостей, сообщил источник, знакомый с материалами расследования. «На входе в ресторан висел большой баннер с надписью “Dmitry 1967”. За столом гостей обслуживали около 80 официантов. Организаторы банкета выделили для безопасности троих охранников, еще 12 человек охраны были предоставлены заказчиками мероприятия», — рассказал собеседник.

«На юбилей приехали гости, известные правоохранительным органам — Сергей Аксенов (Аксен), Олег Шишканов (Олег Раменский), Сергей Лалакин, Гавриил Юшваев (Гарик Махачкалинский)», — сообщил источник в ГУ МВД по Москве.

Конфликт на парковке

Следователи восстановили картину произошедшего по показаниям участников инцидента, рассказал источник в ГУ МВД по Москве. Около 20:30 на парковке возле башни сотрудники ЧОП, встречавшие гостей, попросили водителя убрать неправильно припаркованный автомобиль Mercedes черного цвета. Машина мешала проходу гостей, уточнил источник.

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«Из припаркованных автомобилей Toyota Land Cruiser, Mercedes Benz ML вышли несколько мужчин, которые выступили на стороне водителя черного Mercedes. Как потом стало известно, эти люди обеспечивали безопасность Гавриила Юшваева», — говорит источник.

«По информации оперативников этот человек известен под кличкой Гарик Махачкалинский. Именно его охрана вступила в конфликт с охраной башни “Око”, в результате чего возникла перестрелка», — рассказал собеседник, знакомый с материалами уголовного дела.

В 21:50 в дежурную часть поступила информация об огнестрельном ранении в ресторане башни «Око», расположенной в 1-м Красногвардейском проезде, сообщил источник. «Прибывший на место наряд полиции обнаружил у подъезда башни четыре машины скорой помощи, которые были готовы принять раненных», — отметил собеседник.

Потасовка началась в лифтовом холле башни «Око», сообщил источник близкий к ходу следствия. Через несколько минут оттуда стали слышны выстрелы. В показаниях очевидцев говорится, что из здания вышли двое мужчин, которые несли раненного. «Они погрузили раненого в Mercedes Benz ML», — добавил источник.

«Около 21:00, перед тем как гости подняли очередной тост, в холле ресторана раздались выстрелы, говорится в протоколе опроса одной из официанток», — сообщил источник. Там также сказано, что в зал вбежал мужчина, и крикнул, чтобы все легли на пол. Метрдотель приказал обслуживающему персоналу покинуть ресторан через эвакуационный выход. После в холле на 4 этаже ранения получили 3 человека, рассказал собеседник.

«Охрана» для авторитета

Участниками конфликта на парковке стали сотрудники ФГУП «Охрана» Росгвардии, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве. «Наряд этого ведомства в составе троих человек в тот вечер обеспечивал безопасность организатора мероприятия Дмитрия Павлова», — отметил он.

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В протоколе допроса начальника спецотряда по охране перевозимого имущества ЦСН ФГУП «Охрана» Росгвардии говорится, что наряд из трех человек, вооруженный пистолетами Макарова, заступил на дежурство, сообщили в МВД. «В задачи наряда входила транспортировка груза фирмы «Интурист холдинг компания». Договор был заключен с представителем компании.

Начальнику спецотряда позвонил один из сотрудников и сообщил, что на вечер запланирована охрана представителя заказчика Дмитрия Павлова на территории Москва-Сити. «Охраняемым имуществом являлась автомашина Lexus, принадлежащая компании “Интурист холдинг компания”. Наряд ФГУП “Охрана” передвигался на автомашине Toyota Land Cruiser 200», рассказал источник.

Начальник спецотряда прибыл на место после сообщения о перестрелке и обнаружил двоих сотрудников ФГУП «Охрана», у которых были огнестрельные ранения. По его словам, табельное оружие они не применяли. У одного из охранников пропал пистолет, сообщил собеседник из ГУ МВД по Москве.