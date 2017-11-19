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02:28 (мск), источник: РБК

Силы ВМС США направились на поиск пропавшей аргентинской подлодки

ВМС США направило две команды по подводным спасательным операциям для поиска пропавшей аргентинской подлодки San Juan. Об этом говорится в сообщении на сайте ВМС США.

Источник: Reuters

Спасатели 18 ноября выдвинулись из Сан-Диего, штат Калифорния, на самолетах ВВС США. Они прибудут в Аргентину 19 ноября. На трех бортах Boeing C-17 Globemaster III и одном борте Lockheed C-5 Galaxy в Аргентину доставят подводных роботов и спасательные подводные камеры. В спасательной операции также примет участие патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8 Poseidon.

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Связь с аргентинской субмариной была потеряна 17 ноября. Подлодка следовала из южного аргентинского порта Ушуая в порт Мар-дель-Плата в центральном регионе страны. На борту подлодки находились 44 человека. Также свою помощь в поисках пропавшей подлодки предложили Великобритания и Чили. Кроме того, в спасательной операции участвует самолет NASA.

Дизельная подводная лодка San Juan типа TR-1700 была построена в Германии в 1985 году. Максимальная скорость — 25 узлов, предельная глубина погружения — 300 м, подводное водоизмещение — 2,2 тыс. т. Предельная продолжительность автономного плавания — 30 суток.

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