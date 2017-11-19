Силы ВМС США направились на поиск пропавшей аргентинской подлодки
ВМС США направило две команды по подводным спасательным операциям для поиска пропавшей аргентинской подлодки San Juan. Об этом говорится в сообщении на сайте ВМС США.
ВМС США направило две команды по подводным спасательным операциям для поиска пропавшей аргентинской подлодки San Juan. Об этом говорится в сообщении на сайте ВМС США.
Спасатели 18 ноября выдвинулись из
Связь с аргентинской субмариной была потеряна 17 ноября. Подлодка следовала из южного аргентинского порта Ушуая в порт
Дизельная подводная лодка San Juan типа TR-1700 была построена в Германии в 1985 году. Максимальная скорость — 25 узлов, предельная глубина погружения — 300 м, подводное водоизмещение — 2,2 тыс. т. Предельная продолжительность автономного плавания — 30 суток.