Силы ВМС США направились на поиск пропавшей аргентинской подлодки

Источник: Reuters

Спасатели 18 ноября выдвинулись из Сан-Диего, штат Калифорния, на самолетах ВВС США. Они прибудут в Аргентину 19 ноября. На трех бортах Boeing C-17 Globemaster III и одном борте Lockheed C-5 Galaxy в Аргентину доставят подводных роботов и спасательные подводные камеры. В спасательной операции также примет участие патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8 Poseidon.

Читайте также К поискам подлодки ВМС Аргентины присоединилось НАСА

Связь с аргентинской субмариной была потеряна 17 ноября. Подлодка следовала из южного аргентинского порта Ушуая в порт Мар-дель-Плата в центральном регионе страны. На борту подлодки находились 44 человека. Также свою помощь в поисках пропавшей подлодки предложили Великобритания и Чили. Кроме того, в спасательной операции участвует самолет NASA.