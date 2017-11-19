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04:18 (мск), источник: РИА Новости

Минобороны Аргентины получило семь сигналов с потерянной подводной лодки

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. ВМС Аргентины получили семь сигналов, вероятно, с потерянной подводной лодки «Сан-Хуан», но установить контакт с ней не удалось, сообщается в заявлении минобороны южноамериканской страны.

Источник: Reuters

«Сегодня были получены семь спутниковых сигналов, которые могли идти с борта подлодки “Сан-Хуан”, длительность сигналов составила от 4 до 36 секунд. Они были приняты с 10.52 (16.52 мск субботы) до 15.42 (21.42 мск субботы) различными базами ВМС, однако контакт установить не удалось», — говорится в сообщении.

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Субмарина «Сан-Хуан» перестала выходить на связь в среду на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На ее поиски направлены самолеты и корабли. Они находятся в районе, где подлодку зафиксировали в последний раз. На борту субмарины находились 44 члена экипажа. США, Великобритания и Чили предложили ВМС Аргентины помощь в поисках.

В поисково-спасательных работах уже принимают участие самолет Р-8А ВМС США, а также самолет Р-3, принадлежащий американскому аэрокосмическому агентству НАСА.

Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. В длину она имеет 66 метров, развивает скорость до 25 узлов.

ВМС Аргентины расширили зоны поисков подводной лодки, переставшей выходить на связь
Во время загрузки произошла ошибка.
18 ноября© Ньюстюб
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