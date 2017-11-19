Арестован глава павлодарского управления сельского хозяйства

Источник: Sputniknews.kz

По версии обвинения, 48-летний чиновник подозревается в получении в своем кабинете взятки в сумме 100 тысяч тенге (половины требуемой им суммы) от руководителя крестьянского хозяйства, взамен на беспрепятственное положительное рассмотрение его заявок на получение субсидий. Дюзденбаев передал эти деньги своему консультанту.

На суде подозреваемый с адвокатом заявили, что они предназначались для открытия музея сельского хозяйства. При осмотре служебных помещений двух заместителей руководителя управления и консультанта были обнаружены и изъяты деньги в сумме 4 миллиона 545 тысяч тенге, которые, как считает обвинение, получены по указанию главы управления от других сельхозпроизводителей по аналогичной противоправной схеме.

Сторона обвинения заявила, что деяния подозреваемого квалифицируются по статье 366 часть 3 Уголовного кодекса.

Дюзденбаев будет содержаться под стражей до 16 января 2018 года.

Ораз Дюзденбаев был задержан сотрудниками антикоррупционного ведомства 16 ноября. Тогда информацию о задержании руководителя сельхозуправления подтвердили в областной прокуратуре и антикоррупционном ведомстве, но от каких-либо комментариев воздержались.