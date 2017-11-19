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07:19 (мск), источник: Sputniknews.kz

Арестован глава павлодарского управления сельского хозяйства

АСТАНА, 19 ноя — Sputnik. Суд № 2 города Павлодара санкционировал арест руководителя управления сельского хозяйства Павлодарской области Ораза Дюзденбаева сроком на два месяца, сообщил корреспондент Sputnik Казахстан.

Источник: Sputniknews.kz

По версии обвинения, 48-летний чиновник подозревается в получении в своем кабинете взятки в сумме 100 тысяч тенге (половины требуемой им суммы) от руководителя крестьянского хозяйства, взамен на беспрепятственное положительное рассмотрение его заявок на получение субсидий. Дюзденбаев передал эти деньги своему консультанту.

На суде подозреваемый с адвокатом заявили, что они предназначались для открытия музея сельского хозяйства. При осмотре служебных помещений двух заместителей руководителя управления и консультанта были обнаружены и изъяты деньги в сумме 4 миллиона 545 тысяч тенге, которые, как считает обвинение, получены по указанию главы управления от других сельхозпроизводителей по аналогичной противоправной схеме.

Сторона обвинения заявила, что деяния подозреваемого квалифицируются по статье 366 часть 3 Уголовного кодекса.

Дюзденбаев будет содержаться под стражей до 16 января 2018 года.

Ораз Дюзденбаев был задержан сотрудниками антикоррупционного ведомства 16 ноября. Тогда информацию о задержании руководителя сельхозуправления подтвердили в областной прокуратуре и антикоррупционном ведомстве, но от каких-либо комментариев воздержались.

Управление сельского хозяйства области Ораз Дюзденбаев возглавляет с января 2017 года. До этого несколько лет руководил павлодарским областным филиалом национальной компании «Продовольственная контрактная корпорация», был замакима Железинского района, депутатом Павлодарского гормаслихата.

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