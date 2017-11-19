Житель Иркутска купил у мошенников орехи за 138 тысяч рублей

Полиция начала проверки по двум фактам мошенничества в Иркутске. Обманутые жители столицы Приангарья попались на удочку мошенников в интернете: один из пострадавших купил орехи за 138 тысяч рублей, а другой отдал 95 тысяч рублей, как комиссию за выигрыш в лотерею. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Житель Иркутска нашел на сайте «Авито» объявление о продаже орехов, позвонив по указанному номеру и договорившись с неизвестным мужчиной о покупке, перевел через «Сбербанк Онлайн» 138 тысяч рублей в счет предоплаты на счет злоумышленника. После этого потенциальный продавец орехов перестал выходить на связь.

«Другой обманутый житель Иркутска получил сообщение на Viber о выигрыше приза. Пострадавший позвонил по указанному номеру, договорился о получении денежной компенсации за приз, и после чего, чтобы не упустить “удачу”, перевел через банкомат денежные средства в размере 95 тысяч рублей в счет оплаты комиссии. После этого страница сайта оказалась заблокирована, а на телефонные звонки никто не отвечал», — рассказали в пресс-службе.