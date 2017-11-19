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10:03 (мск), источник: Восток Медиа

Житель Хабаровского края обворовал и обманул пожилую соседку

Он вынес из её дома телевизор и требовал вознаграждение.

В посёлке Дуки Солнечного района Хабаровского края сотрудники полиции задержали подозреваемого в квартирной краже. Он вынес из дома 70-летней женщины цифровую технику стоимостью 10 тысяч рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю и материалам ОМВД России по Солнечному району, с заявлением о краже техники в местный отдел полиции обратилась сама пенсионерка. Она рассказала, что на несколько дней уезжала из посёлка. Когда женщина вернулась, обнаружила, что замок на входной двери её квартиры кто-то взломал. Кроме того, гражданка обнаружила пропажу телевизора стоимостью 10 тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления участковый уполномоченный полиции задержал соседа заявительницы. Выяснилось, что 41-летний злоумышленник ранее неоднократно приходил в гости к потерпевшей и помогал по хозяйству. Зная, что женщина уехала, фигурант проник к ней в дом и похитил телевизор.

Примечательно, что, когда женщина вернулась и обнаружила пропажу, она сразу же поинтересовалась у соседа, не видел ли он преступника. Мужчина сделал вид, что ничего не знает.

Спустя два дня сосед пришёл к потерпевшей и попросил у пенсионерки вознаграждение около тысячи рублей за якобы найденный им телевизор. Только после получения денег фигурант вернул женщине технику, а небольшую сумму сразу потратил.

По факту случившегося сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Речь идёт о 158 статье Уголовного кодекса Российской Федерации — кража.

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