В Уфе задержали вылет самолета из-за поломки двигателей

Накануне, 18 ноября, в аэропорту башкирской столицы задержали рейс по маршруту «Уфа — Ямбург». Все, вроде бы, было готово, но самолет вернули. Оказалось, что причиной стала поломка обоих двигателей.

— Причиной возврата воздушного судна явился отказ отбора воздуха обоих двигателей, — пояснили в Уфимской транспортной прокуратуре. — На рейс зарегистрировано 86 пассажиров. Время задержки составило 4 часа 30 минут.

Самолет должен был покинуть аэропорт Уфы еще утром, но в итоге борт вылетел в 13.30 — пассажиров вывезли на резервном воздушном судне.