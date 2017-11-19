В Уфе задержали вылет самолета из-за поломки двигателей
В итоге, пассажиры улетели на резервном судне.
В итоге, пассажиры улетели на резервном судне.
Накануне, 18 ноября, в аэропорту башкирской столицы задержали рейс по маршруту «Уфа — Ямбург». Все, вроде бы, было готово, но самолет вернули. Оказалось, что причиной стала поломка обоих двигателей.
— Причиной возврата воздушного судна явился отказ отбора воздуха обоих двигателей, — пояснили в Уфимской транспортной прокуратуре. — На рейс зарегистрировано 86 пассажиров. Время задержки составило 4 часа 30 минут.
Самолет должен был покинуть аэропорт Уфы еще утром, но в итоге борт вылетел в 13.30 — пассажиров вывезли на резервном воздушном судне.
По данному факту Уфимская транспортная прокуратура проводит проверку, по результатам которой, сообщили в ведомстве, будет принят необходимый комплекс мер реагирования.