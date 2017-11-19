Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Трех мушкетеров»
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Пропала военная подлодка с экипажем из 44 человек
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
У спасшей девочку в авиакатастрофе учительницы остались 2 сына
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Зубные импланты могли стать причиной смерти Салеева - СМИ
Киркоров высказался о венчании Пугачевой и Галкина
СМИ: На 48-м году жизни скончался актёр «Морских дьяволов»
“Я - алкоголик”: Лолита сделала заявление
«Мисс Мира-2017» стала 20-летняя индианка
30-летняя Мария Шарапова стала брюнеткой (фото)
Боярский возмущенно высказался: «Для кого поет Бузова?»
«Жду момента менять подгузник»: Малахов стал папой
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Фоторепортажи
8Внутри Монголии
8Военный переворот в Зимбабве
11:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе задержали вылет самолета из-за поломки двигателей

В итоге, пассажиры улетели на резервном судне.

Накануне, 18 ноября, в аэропорту башкирской столицы задержали рейс по маршруту «Уфа — Ямбург». Все, вроде бы, было готово, но самолет вернули. Оказалось, что причиной стала поломка обоих двигателей.

— Причиной возврата воздушного судна явился отказ отбора воздуха обоих двигателей, — пояснили в Уфимской транспортной прокуратуре. — На рейс зарегистрировано 86 пассажиров. Время задержки составило 4 часа 30 минут.

Самолет должен был покинуть аэропорт Уфы еще утром, но в итоге борт вылетел в 13.30 — пассажиров вывезли на резервном воздушном судне.

По данному факту Уфимская транспортная прокуратура проводит проверку, по результатам которой, сообщили в ведомстве, будет принят необходимый комплекс мер реагирования.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Были ли у Януковича золотой батон и унитаз?
Сергей Безруков впервые показал своих старших детей
В Совбез ООН поступил новый проект резолюции по Сирии
Аргентина получила сигналы от пропавшей подводной лодки
Генерал пообещал сопротивляться приказу Трампа о ядерном ударе
Путин утвердил новые правила отказа в валютных операциях
СМИ узнали о разработке в ЕС сценария «хаотического» Brexit
Производители не будут повышать цены на шампанское к Новому году
NASA показало на видео изменения Земли за 20 лет
Спорт
Избиение. «Спартак» вынес «Краснодар» и приговор Шалимову «Спартак» ближе подкрадывается к чемпионской гонке, а «Краснодар» Шалимова — в тупике
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
В «Москва-Сити» достроили небоскреб «Федерация»
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Виторган показал трогательное фото Собчак и сына Платона Актер оставил супруге нежное послание в соцсети.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь