Причину смерти маленького тигренка установили в Хабаровском крае
Тело полуторамесячного хищника было обнаружено 15 октября.
Тело полуторамесячного хищника было обнаружено 15 октября.
Хабаровск, 19 ноября, AmurMedia.
Получен ответ на один из вопросов загадочной и печальной находки в Хабаровском крае. Тигренок, тело которого 15 октября 2017 года обнаружил лесничий недалеко от регионального заказника «Бирский», умер от истощения, сообщили ИА AmurMedia в
Вскрытие, которое провели сотрудники Центра «Амурский тигр» и специалисты Приморской сельскохозяйственной академии (ПГСХА) показало, что тигренок, оставшись без опеки матери, не смог самостоятельно прокормиться и погиб от истощения. Куда делась
«У тигренка была врожденная патология — неполное раскрытие легких, на фоне чего развилась пневмония и другие негативные последствия», — комментирует доцент, кандидат ветеринарных наук, ветеринарный врач ПГСХА Ирина Короткова.
Как правило, такие тигрята отстают в развитии и росте. Тигренок не мог нормально дышать, передвигаться на длинные дистанции и, велика вероятность, что тигрица намеренно бросила детеныша, чтобы сохранить других тигрят.
«По всей видимости — этот случай входит в процент погибших тигров по естественным причинам. К сожалению, не все детеныши тигра доживают до взрослого состояния. Согласно мнению специалистов в условиях дикой природы до 20% популяции тигра погибает по причинам, не связанным с антропогенным воздействием. Обнаруженная патология у тигренка, позволяет надеяться, что его мама, как и потенциальные братья с сёстрами живы.
Напомним, что при обнаружении тело тигренка весило 2,6 кг. Юный хищник находился в возрасте около 1,5 месяцев. В этом возрасте тигрята питаются молоком матери, поэтому оставшись без материнского молока и заботы, тигренок был обречен.