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09:58 (мск), источник: AmurMedia.ru

Причину смерти маленького тигренка установили в Хабаровском крае

Тело полуторамесячного хищника было обнаружено 15 октября.

Хабаровск, 19 ноября, AmurMedia.

Получен ответ на один из вопросов загадочной и печальной находки в Хабаровском крае. Тигренок, тело которого 15 октября 2017 года обнаружил лесничий недалеко от регионального заказника «Бирский», умер от истощения, сообщили ИА AmurMedia в пресс-центре Дальневосточного филиала АНО «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра».

Вскрытие, которое провели сотрудники Центра «Амурский тигр» и специалисты Приморской сельскохозяйственной академии (ПГСХА) показало, что тигренок, оставшись без опеки матери, не смог самостоятельно прокормиться и погиб от истощения. Куда делась мать-тигрица и почему детеныш остался один, приходится только догадываться.

«У тигренка была врожденная патология — неполное раскрытие легких, на фоне чего развилась пневмония и другие негативные последствия», — комментирует доцент, кандидат ветеринарных наук, ветеринарный врач ПГСХА Ирина Короткова.

Как правило, такие тигрята отстают в развитии и росте. Тигренок не мог нормально дышать, передвигаться на длинные дистанции и, велика вероятность, что тигрица намеренно бросила детеныша, чтобы сохранить других тигрят.

«По всей видимости — этот случай входит в процент погибших тигров по естественным причинам. К сожалению, не все детеныши тигра доживают до взрослого состояния. Согласно мнению специалистов в условиях дикой природы до 20% популяции тигра погибает по причинам, не связанным с антропогенным воздействием. Обнаруженная патология у тигренка, позволяет надеяться, что его мама, как и потенциальные братья с сёстрами живы. Матери-тигрице было непонятно почему её “чадо” слабее остальных тигрят в выводке. Тем не менее, не всё так очевидно, так как обычно тигрица переводит тигрят из одного “логово” в другое по достижении ими возраста двух месяцев, а наш тигренок был младше. Специалисты не смогли найти “логово” вблизи места обнаружения тела, значит тигрица раньше запланированного стала перемещать тигрят. Возможно, переход в другое укрытие тигрицы с её выводком было вызвано какой-то причиной извне, а по пути следования тигрёнок отстал и погиб», — сообщил генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Напомним, что при обнаружении тело тигренка весило 2,6 кг. Юный хищник находился в возрасте около 1,5 месяцев. В этом возрасте тигрята питаются молоком матери, поэтому оставшись без материнского молока и заботы, тигренок был обречен.

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