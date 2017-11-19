Причину смерти маленького тигренка установили в Хабаровском крае

«По всей видимости — этот случай входит в процент погибших тигров по естественным причинам. К сожалению, не все детеныши тигра доживают до взрослого состояния. Согласно мнению специалистов в условиях дикой природы до 20% популяции тигра погибает по причинам, не связанным с антропогенным воздействием. Обнаруженная патология у тигренка, позволяет надеяться, что его мама, как и потенциальные братья с сёстрами живы. Матери-тигрице было непонятно почему её “чадо” слабее остальных тигрят в выводке. Тем не менее, не всё так очевидно, так как обычно тигрица переводит тигрят из одного “логово” в другое по достижении ими возраста двух месяцев, а наш тигренок был младше. Специалисты не смогли найти “логово” вблизи места обнаружения тела, значит тигрица раньше запланированного стала перемещать тигрят. Возможно, переход в другое укрытие тигрицы с её выводком было вызвано какой-то причиной извне, а по пути следования тигрёнок отстал и погиб», — сообщил генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.