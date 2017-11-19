В Челябинске водитель грузовика умышленно давил грузчиков
ЧЕЛЯБИНСК 19 ноября, ФедералПресс Придорожный конфликт в Челябинске закончился наездом на пешеходов, сообщает прокуратура Ленинского района. В результате ЧП пострадали двое.
ЧЕЛЯБИНСК 19 ноября, ФедералПресс Придорожный конфликт в Челябинске закончился наездом на пешеходов, сообщает прокуратура Ленинского района. В результате ЧП пострадали двое.
Инцидент случился еще 11 ноября, но детали произошедшего обнародованы только сейчас. На парковке у автодороги Меридиан бригада грузчиков грузила станок из гаража в автомобиль. Но водитель транспортного средства поссорился с хозяйкой гаража и решил отказаться от заказа. Он сел за руль и сбил сначала саму владелицу оборудования, а затем въехал в группу грузчиков.
Один из них, 18-летний местный житель, получил серьезные травмы. Однако, противоправные действия на этом не закончились. По информации правоохранителей, практически сразу же к пострадавшей приехали неизвестные и стали угрожать расправой.
По информации 31tv.ru они также угрожали и раненому молодому человеку. «Убьем, сожжем, в лес обещали отвезти», — сообщила сестра пострадавшего. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.