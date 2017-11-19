В Челябинске водитель грузовика умышленно давил грузчиков

Инцидент случился еще 11 ноября, но детали произошедшего обнародованы только сейчас. На парковке у автодороги Меридиан бригада грузчиков грузила станок из гаража в автомобиль. Но водитель транспортного средства поссорился с хозяйкой гаража и решил отказаться от заказа. Он сел за руль и сбил сначала саму владелицу оборудования, а затем въехал в группу грузчиков.