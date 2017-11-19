В Омске столкнулись две иномарки и маршрутка
По словам очевидцев, авария произошла
По словам очевидцев, авария произошла
В центре Омска произошла тройная авария. Кадры с места массового ДТП опубликовали горожане в паблике «ЧП Омск» социальной сети «ВКонтакте».
Как стало известно, ДТП произошло вечером минувшей субботы, 18 ноября, на перекрестке улиц 10 лет Октября и Куйбышева. Участниками массового происшествия стали пассажирский микроавтобус и два легковых автомобиля. Искореженные ударом машины перегородили оживленные перекресток,
Причину и обстоятельства инцидента выясняют автоинспекторы. В региональном управлении ГИБДД проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.