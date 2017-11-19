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10:23 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омске столкнулись две иномарки и маршрутка

По словам очевидцев, авария произошла из-за гололеда.

В центре Омска произошла тройная авария. Кадры с места массового ДТП опубликовали горожане в паблике «ЧП Омск» социальной сети «ВКонтакте».

Как стало известно, ДТП произошло вечером минувшей субботы, 18 ноября, на перекрестке улиц 10 лет Октября и Куйбышева. Участниками массового происшествия стали пассажирский микроавтобус и два легковых автомобиля. Искореженные ударом машины перегородили оживленные перекресток, из-за чего другим участникам движения пришлось объезжать их. О пострадавших ничего не сообщается. Пользователи соцсетей утверждают, что причиной тройной аварии стал гололед. Напомним, накануне весь день шел снег, было тепло, поэтому он размокал, а к вечеру в Омске подморозило и на дорогах появилась наледь.

Причину и обстоятельства инцидента выясняют автоинспекторы. В региональном управлении ГИБДД проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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