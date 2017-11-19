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10:56 (мск), источник: Комсомольская правда

ДТП в Новороссийске: маршрутка врезалась в стену жилого дома

Утром в субботу, 18 ноября, в Новороссийске на перекрестке улиц Советов и Цедрика произошла авария с участием маршрутки и легкового автомобиля.

По предварительным данным, столкнулись микроавтобус и Volkswagen Tiguan. Удар был такой силы, что маршрутка изменила траекторию движения, вылетела с проезжей части на тротуар и врезалась в стену многоквартирного дома.

По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал.

Теперь правоохранителям Новороссийска предстоит выяснить все обстоятельства и причины происшествия.

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