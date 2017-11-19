Житель Перми напал с ножом на своего знакомого из пригорода

— Пьяная ссора с поножовщиной случилась в одной из квартир в деревне Кондратово, — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. — Ранее судимый, нигде не работающий 23-летний житель Перми, поссорившись со своим знакомым, ударил его ножом в грудь.