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10:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Перми напал с ножом на своего знакомого из пригорода

Того увезли в больницу.

Вчера в больницу в тяжелом состоянии доставили раненого 48-летнего местного жителя Пермского района.

— Пьяная ссора с поножовщиной случилась в одной из квартир в деревне Кондратово, — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. — Ранее судимый, нигде не работающий 23-летний житель Перми, поссорившись со своим знакомым, ударил его ножом в грудь.

С проникающим ранением грудной клетки потерпевший был доставлен в больницу. Напавшего на него с ножом парня сотрудники полиции задержали и поместили в изолятор временного содержания.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

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