Сотрудник ГИБДД, попавшись на взятке, пытался скрыться на угнанной машине
УФА, 19 ноя — РИА Новости. Инспектор ДПС в Уфе, скрываясь от полиции, которая его преследовала
УФА, 19 ноя — РИА Новости. Инспектор ДПС в Уфе, скрываясь от полиции, которая его преследовала
Инцидент произошел 17 ноября на перекрестке улиц
«Госинспектор полка городского ДПС, 34 лет, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, остановил водителя на автомашине за выезд на полосу встречного движения при развороте, потребовал у него взятку в размере 2 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности. Потом мужчина увидел, что к нему приближаются сотрудники
Следователи предъявили инспектору ДПС обвинения по трем статьям: «мелкое взяточничество», «превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения» и «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
По информации регионального МВД, ведомство проводит проверку по факту задержания сотрудника полиции.
«В настоящее время проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об увольнении сотрудника по отрицательным основаниям. Кроме того, он будет привлечен к установленной законом ответственности. Его непосредственные руководители понесут строгое дисциплинарное наказание», — говорится в информации