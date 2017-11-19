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10:16 (мск), источник: РИА Новости

Сотрудник ГИБДД, попавшись на взятке, пытался скрыться на угнанной машине

УФА, 19 ноя — РИА Новости. Инспектор ДПС в Уфе, скрываясь от полиции, которая его преследовала из-за получения взятки у нарушителя правил движения, угрожая табельным оружием, завладел чужой машиной и попытался скрыться на ней, сообщает СК РФ по Башкирии.

Инцидент произошел 17 ноября на перекрестке улиц Кольцевая-Ульяновых в Уфе.

«Госинспектор полка городского ДПС, 34 лет, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, остановил водителя на автомашине за выезд на полосу встречного движения при развороте, потребовал у него взятку в размере 2 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности. Потом мужчина увидел, что к нему приближаются сотрудники контрольно-профилактического отдела республиканского ГИБДД и, чтобы скрыться с места преступления, инспектор остановил проезжавшую машину “Шевроле Нива”, сел в автомобиль, достал табельное оружие и под угрозой его применения потребовал от водителя продолжить движение», — говорится в сообщении следствия.

Отмечается, что на одном из перекрестков сидевший за рулем мужчина покинул машину. Позже правоохранители задержали инспектора, он заключен под стражу.

Следователи предъявили инспектору ДПС обвинения по трем статьям: «мелкое взяточничество», «превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения» и «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

По информации регионального МВД, ведомство проводит проверку по факту задержания сотрудника полиции.

«В настоящее время проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об увольнении сотрудника по отрицательным основаниям. Кроме того, он будет привлечен к установленной законом ответственности. Его непосредственные руководители понесут строгое дисциплинарное наказание», — говорится в информации пресс-службы башкирского МВД.

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 Сотрудник ГИБДД, попавшись на взятке, пытался скрыться на угнанной машине
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