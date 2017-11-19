Сотрудник ГИБДД, попавшись на взятке, пытался скрыться на угнанной машине

Инцидент произошел 17 ноября на перекрестке улиц Кольцевая-Ульяновых в Уфе.

«Госинспектор полка городского ДПС, 34 лет, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, остановил водителя на автомашине за выезд на полосу встречного движения при развороте, потребовал у него взятку в размере 2 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности. Потом мужчина увидел, что к нему приближаются сотрудники контрольно-профилактического отдела республиканского ГИБДД и, чтобы скрыться с места преступления, инспектор остановил проезжавшую машину “Шевроле Нива”, сел в автомобиль, достал табельное оружие и под угрозой его применения потребовал от водителя продолжить движение», — говорится в сообщении следствия.

Отмечается, что на одном из перекрестков сидевший за рулем мужчина покинул машину. Позже правоохранители задержали инспектора, он заключен под стражу.

Следователи предъявили инспектору ДПС обвинения по трем статьям: «мелкое взяточничество», «превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения» и «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

По информации регионального МВД, ведомство проводит проверку по факту задержания сотрудника полиции.