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10:14 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии сотрудника ГИБДД заподозрили в получении взятки

УФА, 19 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Уфе сотрудник ГИБДД был заподозрен в получении взятки. По предварительным данным, в ходе несения службы инспектор ДПС получил денежные средства от водителя автомобиля, остановленного им за нарушение ПДД.

Полицейские попытались задержать инспектора, но тот, с целью скрыться от преследования, остановил проезжавшую машину «Шевроле Нива», сел в автомобиль и потребовал от водителя продолжить движение. На одном из перекрестков сидевший за рулем мужчина покинул машину. После этого инспектора доставили в УГИБДД МВД по РБ.

В настоящее время в МВД по Республике Башкортостан организована служебная проверка по инциденту с участием сотрудника полиции. По ее результатам будет принято решение об увольнение сотрудника по отрицательным основаниям. Кроме того, он будет привлечен к установленной законом ответственности. Его непосредственные руководители понесут строгое дисциплинарное наказание, прокомментировали произошедшее в пресс-службе МВД республики.

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