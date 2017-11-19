В Башкирии сотрудника ГИБДД заподозрили в получении взятки

Полицейские попытались задержать инспектора, но тот, с целью скрыться от преследования, остановил проезжавшую машину «Шевроле Нива», сел в автомобиль и потребовал от водителя продолжить движение. На одном из перекрестков сидевший за рулем мужчина покинул машину. После этого инспектора доставили в УГИБДД МВД по РБ.

В настоящее время в МВД по Республике Башкортостан организована служебная проверка по инциденту с участием сотрудника полиции. По ее результатам будет принято решение об увольнение сотрудника по отрицательным основаниям. Кроме того, он будет привлечен к установленной законом ответственности. Его непосредственные руководители понесут строгое дисциплинарное наказание, прокомментировали произошедшее в пресс-службе МВД республики.